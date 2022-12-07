«Фиджитал сказка» в ЦЕХе *

В ЦЕХе * откроется новогодняя медиаинсталляция — девять реальных аттракционов с интерактивными технологиями от Hello Park. Команда использует новые игровые механики и технологии, а также уникальную архитектуру — все это поможет преобразить выставочное пространство в мультимедиа-сказку.