«Фиджитал сказка» в ЦЕХе *

В ЦЕХе * откроется новогодняя медиаинсталляция — девять реальных аттракционов с интерактивными технологиями от Hello Park. Команда использует новые игровые механики и технологии, а также уникальную архитектуру — все это поможет преобразить выставочное пространство в мультимедиа-сказку.
В пространстве развернется интерактивный активити-парк с аттракционами: «Цифровой художник», «Бабл-Мабл» и «Кидалки».
Место проведения: мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ * (Нижполиграф, улица Варварская, 32).
Даты проведения: 24 декабря 2022 — 5 февраля 2023
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Фото: архив организаторов
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