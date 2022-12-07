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Искусство

«Фиджитал сказка» в ЦЕХе *

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В ЦЕХе * откроется новогодняя медиаинсталляция — девять реальных аттракционов с интерактивными технологиями от Hello Park. Команда использует новые игровые механики и технологии, а также уникальную архитектуру — все это поможет преобразить выставочное пространство в мультимедиа-сказку.

 

В пространстве развернется интерактивный активити-парк с аттракционами: «Цифровой художник», «Бабл-Мабл» и «Кидалки».

Место проведения: мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ * (Нижполиграф, улица Варварская, 32).

Даты проведения: 24 декабря 2022 — 5 февраля 2023

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Фото: архив организаторов

 

 

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