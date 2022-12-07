Лекция об арт-логистике в Арсенале

Лектор Диана Моцонашвили — управляющий партнер арт-логистической компании Fineartway — расскажет о самой деликатной и скрытой от глаз публики части выставочного процесса.

Что происходит с произведением искусства, когда его отправляют в путешествие в другой музей? Как оно должно быть упаковано, чтобы доехать без повреждений? С неожиданной точки зрения рассмотрит развитие логистических цепочек в эпоху Возрождения.

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Фото: архив организаторов