Лекция об арт-логистике в Арсенале

11 декабря в пространстве Арсенала пройдет лекторий о логистике произведений искусства «Глазами экспоната. От двери до двери». Участие бесплатное.
Лектор Диана Моцонашвили — управляющий партнер арт-логистической компании Fineartway — расскажет о самой деликатной и скрытой от глаз публики части выставочного процесса.
Что происходит с произведением искусства, когда его отправляют в путешествие в другой музей? Как оно должно быть упаковано, чтобы доехать без повреждений? С неожиданной точки зрения рассмотрит развитие логистических цепочек в эпоху Возрождения.
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Фото: архив организаторов
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