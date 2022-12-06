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Искусство

Фотовыставка «Лица Бенина» в Вышке

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До середины декабря в кампусе будет открыта фотовыставка, вдохновленная страной Бенин в Западной Африке.

 

При участии Полномочного посла Республики Бенин Окунлола Биау Акамби Андре в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ открылась фотовыставка Лилии Болдыревой «Лица Бенина». Она стала итогом путешествия фотографа по стране в Западной Африке.

Фотографии тематически подразделяются на три блока по географическому принципу:

  • административный и экономический центр страны Котону
  • крупнейшая африканская деревня на сваях Ганвье
  • исторический центр работорговли и вудуизма Уида

Выставка будет работать до 16 декабря. Вход свободный.

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Фото: сайт НИУ ВШЭ


 

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