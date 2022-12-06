Фотовыставка «Лица Бенина» в Вышке

При участии Полномочного посла Республики Бенин Окунлола Биау Акамби Андре в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ открылась фотовыставка Лилии Болдыревой «Лица Бенина». Она стала итогом путешествия фотографа по стране в Западной Африке.

Фотографии тематически подразделяются на три блока по географическому принципу:

административный и экономический центр страны Котону

крупнейшая африканская деревня на сваях Ганвье

исторический центр работорговли и вудуизма Уида

Выставка будет работать до 16 декабря. Вход свободный.

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Фото: сайт НИУ ВШЭ



