Нижний Новгород посетит легендарный художник Пахом

Звезда московского художественного андеграунда и культового фильма «Зеленый слоник», Сергей Пахом, уже более тридцати лет эпатирует публику. В Нижнем Новгороде он представит сразу две арт-программы:





Новые песни и танцы. Творческий дуэт Пахома и московской художницы Маринеска с новыми музыкальными произведениями и новыми песнями и видео-артом

17 декабря, 20:00

Билеты по ссылке