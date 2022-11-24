Нижний Новгород посетит легендарный художник Пахом

Актер, художник и мистик проведет творческую встречу с нижегородцами в декабре
Звезда московского художественного андеграунда и культового фильма «Зеленый слоник», Сергей Пахом, уже более тридцати лет эпатирует публику. В Нижнем Новгороде он представит сразу две арт-программы:
Новые песни и танцы. Творческий дуэт Пахома и московской художницы Маринеска с новыми музыкальными произведениями и новыми песнями и видео-артом
17 декабря, 20:00
Билеты по ссылке
|Таго-Маго
ул. Красная Слобода, 8а
Пахом. Творческий вечер. В программе: стенд-ап перформанс, “пахомовщина” и душевные беседы с публикой о самом важном. В продаже только 30 билетов!
18 декабря, 19:00
Билеты по ссылке
|Tizer бар
Пискунова, 14/5
Комментарии (0)