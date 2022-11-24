18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Нижний Новгород посетит легендарный художник Пахом

Поделиться:

Актер, художник и мистик проведет творческую встречу с нижегородцами в декабре

Звезда московского художественного андеграунда и культового фильма «Зеленый слоник», Сергей Пахом, уже более тридцати лет эпатирует публику. В Нижнем Новгороде он представит сразу две арт-программы:


Новые песни и танцы. Творческий дуэт Пахома и московской художницы Маринеска с новыми музыкальными произведениями и новыми песнями и видео-артом

17 декабря, 20:00
Билеты по ссылке

Таго-Маго
ул. Красная Слобода, 8а
  

Пахом. Творческий вечер. В программе: стенд-ап перформанс, “пахомовщина” и душевные беседы с публикой о самом важном. В продаже только 30 билетов!

18 декабря, 19:00
Билеты по ссылке

Tizer бар
Пискунова, 14/5
  

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VKTelegram

Фото: архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: