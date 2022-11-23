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Искусство

«Экфрасис в литературных произведениях»

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В Планетарии 1 пройдет лекция от Екатериной Фоминой о том, почему описание произведений искусства в литературном произведении называется "экфрасис" и зачем они нужны в искусстве.

На образовательной встрече в планетарии парка "Швейцария" гости узнают в каких произведениях экфрасис "помогает" картине или скульптуре стать полноценным героем истории и как это происходит. Екатерина Фомина — доцент департамента литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ-Нижний Новгород.

25 ноября, 18:00
Вход на мероприятие по регистрации

Планетарий 1
Парк "Швейцария"
  

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Фото: Никита Духник

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