«Экфрасис в литературных произведениях»

В Планетарии 1 пройдет лекция от Екатериной Фоминой о том, почему описание произведений искусства в литературном произведении называется "экфрасис" и зачем они нужны в искусстве.
На образовательной встрече в планетарии парка "Швейцария" гости узнают в каких произведениях экфрасис "помогает" картине или скульптуре стать полноценным героем истории и как это происходит. Екатерина Фомина — доцент департамента литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ-Нижний Новгород.
25 ноября, 18:00
Вход на мероприятие по регистрации
|Планетарий 1
Парк "Швейцария"
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