Выставка Тары Тарабцевой в Терминале

Тара работает с современной ручной и ковровой вышивкой, шитьем, графикой и объектами. Создает ироничные наивистские работы, отсылающие к межкультурной тематике и истории искусств.



Тревожность, нервозность, паника и апатия, а еще осень с коротким световым днем и затмение, конечно же частичное — всё довольно сложно и печально. Коллеги, друзья и родственники разъехались. И теперь мы все нужны друг другу еще больше, чем раньше. Как это все пережить?

Нужен кто-то рядом. Добрый и пушистый. Почему бы не собачка в шапочке?



«Что бы все ни говорили — буду рядом, так и знай» — говорит Собачка.

