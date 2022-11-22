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Искусство

Выставка Тары Тарабцевой в Терминале

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Выставка Тары Тарабцевой в Терминале. В арт-пространстве на Красной Слободе будут представлены работы под общим названием «Я буду рядом».

Тара работает с современной ручной и ковровой вышивкой, шитьем, графикой и объектами. Создает ироничные наивистские работы, отсылающие к межкультурной тематике и истории искусств.

Тревожность, нервозность, паника и апатия, а еще осень с коротким световым днем и затмение, конечно же частичное — всё довольно сложно и печально. Коллеги, друзья и родственники разъехались. И теперь мы все нужны друг другу еще больше, чем раньше. Как это все пережить?
Нужен кто-то рядом. Добрый и пушистый. Почему бы не собачка в шапочке?

«Что бы все ни говорили — буду рядом, так и знай» — говорит Собачка.
 

Terminal
Красная Слобода, 9
  

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Фото: архивы пресс-служб

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