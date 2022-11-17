Выставка Ивана Маклонова в L'atelier. 11 ноября в модном доме L'atelier прошел вернисаж московского художника Ивана Маклонова. Проект под названием "Проекция" - гипперреалистичный симбиоз графических работ и картин с изображением женских тел.
Особенностью этой серии стала обезличенность героинь. Каждая посетительница выставки может увидеть в картине себя: сексуальную, женственную и свободную. Графические работы дополнены масштабными полотнами с анималистичными сюжетами. Масштабные полотна органично вписаны в пространство модного дома L’Atelier, соединяя сразу несколько творческих стихий.
Иван Маклонов - участник Art Russia, его работы публикуются в лучших интерьерных журналах, в том числе AD и ЕLLE Decoration, картины художника украшают частные коллекция бизнесменов из списка Forbes.
Выставка продлится до 25 ноября
Модныйй дом L'atelier
Рождественская, 32д
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