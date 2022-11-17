Выставка Ивана Маклонова в L'atelier

Особенностью этой серии стала обезличенность героинь. Каждая посетительница выставки может увидеть в картине себя: сексуальную, женственную и свободную. Графические работы дополнены масштабными полотнами с анималистичными сюжетами. Масштабные полотна органично вписаны в пространство модного дома L’Atelier, соединяя сразу несколько творческих стихий.



Иван Маклонов - участник Art Russia, его работы публикуются в лучших интерьерных журналах, в том числе AD и ЕLLE Decoration, картины художника украшают частные коллекция бизнесменов из списка Forbes.



Выставка продлится до 25 ноября

Модныйй дом L'atelier

Рождественская, 32д