18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Выставка Ивана Маклонова в L'atelier

Поделиться:

Выставка Ивана Маклонова в L'atelier. 11 ноября в модном доме L'atelier прошел вернисаж московского художника Ивана Маклонова. Проект под названием "Проекция" - гипперреалистичный симбиоз графических работ и картин с изображением женских тел.

Иван Маклонов

Особенностью этой серии стала обезличенность героинь. Каждая посетительница выставки может увидеть в картине себя: сексуальную, женственную и свободную. Графические работы дополнены масштабными полотнами с анималистичными сюжетами. Масштабные полотна органично вписаны в пространство модного дома L’Atelier, соединяя сразу несколько творческих стихий.


Иван Маклонов - участник Art Russia, его работы публикуются в лучших интерьерных журналах, в том числе AD и ЕLLE Decoration, картины художника украшают частные коллекция бизнесменов из списка Forbes.

Выставка продлится до 25 ноября
Модныйй дом L'atelier
Рождественская, 32д

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: