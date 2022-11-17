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Искусство

Dreamlaser расскажет о нейросетях в искусстве

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Медиахудожница Ксения Горланова проведет лекторий, который продолжит серию образовательных событий пространства ЦЕХ * и студии dreamlaser. Она расскажет о возможностях нейросетей в искусстве.

 

На лекции обсудят произведения искусства, созданные с помощью алгоритмов, а также несовершенства такого подхода. На конкретных примерах участники проанализируют, как в проектах с нейронными сетями фигура автора размывается, а навыки работы с изображением становятся необязательными.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Успевайте.

Гостей ждут 26 ноября в 11:00 в офисе студии на Варварской, 32.



 

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