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Искусство

Выставка-мастерская «Свободные швы» откроется в Нижнем

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Первая выставка-мастерская «Свободные швы» откроется 18 ноября в 18:00.

 

Резидент пространства — художница Людмила Корец работает в технике художественно-штриховая гладь. При таком методе в авторское полотно собираются сотни мелких однонаправленных стежков. Людмила изобрела эту технику в 90-ые годы. Она вышивала шелком, шерстью и мулине, переносила на ткань свои живописные работы.

Гостям предлагают присоединиться к эксперименту, освоить авторскую технику вышивки и пообщаться с художником.

Каждый день с 18 по 24 ноября Людмила Корец ждет гостей в «СВОЕ» (Варварская, 32).



 

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Фото: сообщество «ВКонтакте» «Свободные швы»

 

 

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