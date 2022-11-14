Выставка о музейных экспонатах откроется в Арсенале

Первая часть посвящена транспортировке коллекции Шереметевых из Юринского замка в Нижний Новгород. Здесь покажут подлинные документы с подробностями и деталями переезда.

Вторая часть выставки о том, как устроена современная индустрия логистики искусства. Экспонаты — упаковочные материалы и инструменты можно трогать. Для посетителей выставки, которых искусство музейной упаковки заинтересует более серьезно, проведут мастер-классы.

В проекте участвуют и современные художники: Джейкоб Якубов, Григорий Цветков, Валерий Чтак и Миша Most (который рисовал муралы еще в конце 1990-х).

Выставка организована в рамках партнерства «Музейная набережная».





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Фото: архив пресс-служб