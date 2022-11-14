18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Выставка о музейных экспонатах откроется в Арсенале

Поделиться:

Экспозиция «От предмета к экспонату. Транспортировка и упаковка искусства: история и современность» пройдет в Арсенале. Она приоткроет для зрителей скрытые стороны музейной жизни.

 

Первая часть посвящена транспортировке коллекции Шереметевых из Юринского замка в Нижний Новгород. Здесь покажут подлинные документы с подробностями и деталями переезда.

Вторая часть выставки о том, как устроена современная индустрия логистики искусства. Экспонаты — упаковочные материалы и инструменты можно трогать. Для посетителей выставки, которых искусство музейной упаковки заинтересует более серьезно, проведут мастер-классы.

В проекте участвуют и современные художники: Джейкоб Якубов, Григорий Цветков, Валерий Чтак и Миша Most (который рисовал муралы еще в конце 1990-х).

Выставка организована в рамках партнерства «Музейная набережная».


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: