Выставка о музейных экспонатах откроется в Арсенале

Экспозиция «От предмета к экспонату. Транспортировка и упаковка искусства: история и современность» пройдет в Арсенале. Она приоткроет для зрителей скрытые стороны музейной жизни.
Первая часть посвящена транспортировке коллекции Шереметевых из Юринского замка в Нижний Новгород. Здесь покажут подлинные документы с подробностями и деталями переезда.
Вторая часть выставки о том, как устроена современная индустрия логистики искусства. Экспонаты — упаковочные материалы и инструменты можно трогать. Для посетителей выставки, которых искусство музейной упаковки заинтересует более серьезно, проведут мастер-классы.
В проекте участвуют и современные художники: Джейкоб Якубов, Григорий Цветков, Валерий Чтак и Миша Most (который рисовал муралы еще в конце 1990-х).
Выставка организована в рамках партнерства «Музейная набережная».
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Фото: архив пресс-служб
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