«Нижний Ню» откроется в Terrapia

В Terrapia откроется выставка нижегородского фотографа о женской красоте и наготе. Покажут работы из нового цикла «Нижний Ню».
Автор расскажет о том, как видит героинь своих съемок, как получаются лучшие кадры и как решиться на откровенную съемку.
Алик Якубович — легендарный нижегородский фотограф и поэт. Его особый аудиовизуальный стиль — это чувственные ч/б снимки и проникновенные тексты.
Познакомиться с автором поближе можно 16 ноября в 19:00, а также в нашем интервью.
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