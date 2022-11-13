«Нижний Ню» откроется в Terrapia

Автор расскажет о том, как видит героинь своих съемок, как получаются лучшие кадры и как решиться на откровенную съемку.

Алик Якубович — легендарный нижегородский фотограф и поэт. Его особый аудиовизуальный стиль — это чувственные ч/б снимки и проникновенные тексты.

Познакомиться с автором поближе можно 16 ноября в 19:00, а также в нашем интервью.

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