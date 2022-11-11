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Искусство

«Прогулка по Риму» в художественном музее

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В НГХМ открылась выставка «Прогулка по Риму». Представлена графика Доменико Амичи. Это итальянский художник и гравер. В его работах запечатлены архитектурные и природные виды Рима и его окрестностей.

 

Мастер создавал работы по своим эскизам и по картинам немецкого живописца Карла Вернера.

Команда НГХМ предлагает гостям взглянуть на Рим глазами путешественника из XIX века. Увидеть уцелевшие античные сооружения и памятники, храмы, базилики, амфитеатры, триумфальные арки.

В конце прогулки сравнить образы Доменико Амичи с современными фотографиями и узнать, изменился ли Рим с XIX века до наших дней.

Выставка открыта до 18 декабря. Подробности здесь.


 

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