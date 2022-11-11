«Прогулка по Риму» в художественном музее

В НГХМ открылась выставка «Прогулка по Риму». Представлена графика Доменико Амичи. Это итальянский художник и гравер. В его работах запечатлены архитектурные и природные виды Рима и его окрестностей.
Мастер создавал работы по своим эскизам и по картинам немецкого живописца Карла Вернера.
Команда НГХМ предлагает гостям взглянуть на Рим глазами путешественника из XIX века. Увидеть уцелевшие античные сооружения и памятники, храмы, базилики, амфитеатры, триумфальные арки.
В конце прогулки сравнить образы Доменико Амичи с современными фотографиями и узнать, изменился ли Рим с XIX века до наших дней.
Выставка открыта до 18 декабря. Подробности здесь.
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