«Прогулка по Риму» в художественном музее

Мастер создавал работы по своим эскизам и по картинам немецкого живописца Карла Вернера.

Команда НГХМ предлагает гостям взглянуть на Рим глазами путешественника из XIX века. Увидеть уцелевшие античные сооружения и памятники, храмы, базилики, амфитеатры, триумфальные арки.

В конце прогулки сравнить образы Доменико Амичи с современными фотографиями и узнать, изменился ли Рим с XIX века до наших дней.

Выставка открыта до 18 декабря. Подробности здесь.





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