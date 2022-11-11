Брасс-концерт в Пакгаузе

В этот вечер в исполнении артистов оркестра гости услышат духовую музыку разнообразных направлений и эпох — от романтизма до золотых шлягеров XX века.

Досхан Жексембай, Павел Умяров, Дмитрий Соколик, Владимир Нужин, Денис Фокин, Артем Ковалев исполнят сольные номера и произведения для ансамблей.

Узнать программу концерта подробнее можно на сайте.

12+



Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб