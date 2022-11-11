Брасс-концерт в Пакгаузе

Артисты оркестра «La Voce Strumentale» Нижегородского оперного театра выступят с брасс-концертом.
В этот вечер в исполнении артистов оркестра гости услышат духовую музыку разнообразных направлений и эпох — от романтизма до золотых шлягеров XX века.
Досхан Жексембай, Павел Умяров, Дмитрий Соколик, Владимир Нужин, Денис Фокин, Артем Ковалев исполнят сольные номера и произведения для ансамблей.
Узнать программу концерта подробнее можно на сайте.
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Фото: архив пресс-служб
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