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Искусство

Брасс-концерт в Пакгаузе

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Артисты оркестра «La Voce Strumentale» Нижегородского оперного театра выступят с брасс-концертом.

 

В этот вечер в исполнении артистов оркестра гости услышат духовую музыку разнообразных направлений и эпох — от романтизма до золотых шлягеров XX века.

Досхан Жексембай, Павел Умяров, Дмитрий Соколик, Владимир Нужин, Денис Фокин, Артем Ковалев исполнят сольные номера и произведения для ансамблей.

Узнать программу концерта подробнее можно на сайте.

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Фото: архив пресс-служб

 

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