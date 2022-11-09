Арт-резиденция «Выкса» объявила open call 2022

Команда арт-резиденции «Выкса» объявила open call на участие в 2023 году. Новым домом для резидентов станет недавно открывшийся культурный центр «Волна».
Художники будут проживать на территории культурного центра «Волна», а также получат грант для создания проекта. Организаторы отдадут предпочтение авторам заявок, чьи идеи будут взаимодействовать с городской средой и местными сообществами.
Итогом резиденции может стать отчетный проект в виде выставки на одной из площадок: в музее истории ВМЗ, открытых пространствах выксунского завода ОМК или в пространстве «Волны».
Стать резидентом может любой художник вне зависимости от возраста, жанра или страны проживания.
Длительность резиденции – от 4 до 8 недель.
Прием заявок стартует 15 ноября и продлится до 15 декабря 2023 года
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Фото: архив организаторов
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