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Искусство

Галерея «Юрковка» открылась по новому адресу

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Галерея работ художника Александра Юркова «Юрковка» вновь открылась в Нижнем. Экспозиция состоит из 200 экспонатов в технике «флорийская мозаика».

 

После смерти Александра Юркова в 2014 году его произведения из кусочков растений передали на временное хранение в Нижегородский государственный выставочный комплекс.

Для них нашли новое место и теперь их можно увидеть по адресу: улица Сергиевская, 12. Режим работы: с 11:00 до 18:00, кроме понедельника.

Для группового посещения запись по телефону:+7 920 258 0061.



 

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Фото: страница «ВКонтакте» Ольги Курановой

 

 

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