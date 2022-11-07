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Искусство

«Былое и время» у Русского музея фотографии

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У Русского музея фотографии открылась уличная выставка фотографий Николая Мошкова «Былое и время».

 

Николай Владимирович известен как профессиональный фотограф. Своими снимками он более пятидесяти лет рассказывает, как развивается Нижний и область и чем занимаются люди.

Отличительная особенность его творчества — умение показать жизнь человека и его судьбу в нескольких фотографиях.

Выставка работает до 30 ноября.

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Фото: архив пресс-служб

 

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