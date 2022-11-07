В Арсенале расскажут о графических циклах Франсиско Гойи

В циклах офортов Гойи – от «Капричос» к «Диспаратес» – можно проследить, как в творчестве художника совершался переход от философии Просвещения к новому мировоззрению – романтизму. На лекции расскажут основные графические циклы Гойи, проанализируют их явные и скрытые значения и технические особенности.

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Фото: архив пресс-служб