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Искусство

По музеям Нижнего с «Пушкинской картой»

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С 1 ноября старшеклассники столицы Приволжья могут посетить экскурсии «Музейная перемена» и «Большая музейная перемена». Комплексные программы теперь доступны для владельцев «Пушкинской карты».

 

«Музейная перемена» — это прогулка по Верхневолжской набережной с экскурсоводами, знакомство с экспозицией дома Сироткина и посещение выставок в Арсенале.

Полная экскурсия — «Большая музейная перемена» — длится более трех часов, завершается в Манеже на выставке «Сарафан, шушпан, одежа». Каждый участник получает иллюстрированную карту.

Билеты и вся информация об экскурсиях здесь.


 

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Фото: Нижний 800

 

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