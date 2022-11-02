По музеям Нижнего с «Пушкинской картой»

«Музейная перемена» — это прогулка по Верхневолжской набережной с экскурсоводами, знакомство с экспозицией дома Сироткина и посещение выставок в Арсенале.

Полная экскурсия — «Большая музейная перемена» — длится более трех часов, завершается в Манеже на выставке «Сарафан, шушпан, одежа». Каждый участник получает иллюстрированную карту.

Билеты и вся информация об экскурсиях здесь.





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Фото: Нижний 800