По музеям Нижнего с «Пушкинской картой»

С 1 ноября старшеклассники столицы Приволжья могут посетить экскурсии «Музейная перемена» и «Большая музейная перемена». Комплексные программы теперь доступны для владельцев «Пушкинской карты».
«Музейная перемена» — это прогулка по Верхневолжской набережной с экскурсоводами, знакомство с экспозицией дома Сироткина и посещение выставок в Арсенале.
Полная экскурсия — «Большая музейная перемена» — длится более трех часов, завершается в Манеже на выставке «Сарафан, шушпан, одежа». Каждый участник получает иллюстрированную карту.
Билеты и вся информация об экскурсиях здесь.
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Фото: Нижний 800
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