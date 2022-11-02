Видеоигры и виртуальность: новая выставка от команды Bomse

Художники объединения — миллениалы. Они росли в 2000-е: времена бурного роста цифровой культуры с видеоиграми на приставках. Команда решила разыграть эту тему в некритическом и ностальгическом ключе.

На первом этаже в серии живописных работ авторы как будто разворачивают многопользовательскую видеоигру. Они соединили реальность и виртуальность. В ней героями становятся то узнаваемые персонажи, то аватары самих авторов.

На втором этаже представлены графические работы и объекты, которые продолжают этот сеттинг, но в других медиумах.







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Фото: Илья Большаков