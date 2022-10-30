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Искусство

В Художественном музее открылась «Случайная осень»

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Выставка творческого дуэта нижегородских художников Алексея Быкова и Александра Осминина открылась в НГХМ. Гости смогут увидеть более 100 живописных и графических работ и образцы иконописи.

 

В творчестве Александра преобладают деревенские сюжеты, а Алексей создает образы архитектурного пейзажа. Объединяет авторов эмоциональное созвучие мажорных цветовых аккордов.

Выставку «Случайная осень» можно посетить до 27 ноября по адресу площадь Минина и Пожарского, 2/2.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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