В Художественном музее открылась «Случайная осень»

Выставка творческого дуэта нижегородских художников Алексея Быкова и Александра Осминина открылась в НГХМ. Гости смогут увидеть более 100 живописных и графических работ и образцы иконописи.
В творчестве Александра преобладают деревенские сюжеты, а Алексей создает образы архитектурного пейзажа. Объединяет авторов эмоциональное созвучие мажорных цветовых аккордов.
Выставку «Случайная осень» можно посетить до 27 ноября по адресу площадь Минина и Пожарского, 2/2.
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Фото: архив пресс-служб
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