В Арсенале расскажут о медиаискусстве

Сегодня, 27 октября, в Арсенале пройдет лекторий о мире медиаискусства. Культуролог Алексей Старков расскажет, как художники предугадали возможности технического прогресса.
Напомним, начиная с XX века мировые художники экспериментировали и адаптировали фото, видео и пространство Сети. Сегодня это называют «медиаартом» — искусством новых технологий и искусством посредников.
Участники узнают, зачем создавать коллажи из телевизоров и как осветить улицы города собственным голосом. А также, как голуби могут помочь людям контролировать уровень загазованности воздуха.
Подробности здесь.
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Фото: архив Арсенала
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