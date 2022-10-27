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Искусство

В Арсенале расскажут о медиаискусстве

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Сегодня, 27 октября, в Арсенале пройдет лекторий о мире медиаискусства. Культуролог Алексей Старков расскажет, как художники предугадали возможности технического прогресса.

 

Напомним, начиная с XX века мировые художники экспериментировали и адаптировали фото, видео и пространство Сети. Сегодня это называют «медиаартом» — искусством новых технологий и искусством посредников.

Участники узнают, зачем создавать коллажи из телевизоров и как осветить улицы города собственным голосом. А также, как голуби могут помочь людям контролировать уровень загазованности воздуха.

Подробности здесь.


 

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Фото: архив Арсенала



 

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