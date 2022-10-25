«Ничего другого» в FUTURO

Гости смогут увидеть более 30 живописных работ. Их интегрируют в пространство галереи с масштабной инсталляцией-лабиринтом из советской мебели и предметов интерьера. Их собирали у жителей Нижнего Новгорода.

Выставка «Ничего другого» станет размышлением автора с одной стороны о коллективной памяти, а с другой – о подмене настоящего прошлым и ответственности за это.

Именно в этом проекте с новым размахом покажут узнаваемую технику работы Владимира Потапова с материалом. Художник создаст новые образы и сюжеты посредством соскабливания слоев краски и создания объема на поверхности картины.

Кроме того, часть работ дополнят элементами классической реалистической живописи, деформированной барельефом вырезанных волн и обретающей новое звучание.

Билеты здесь.

Интервью художника для «НН.Собака.ru» можно прочитать здесь.

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Фото: Владимир Потапов