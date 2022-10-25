«Хрупкое» в «Тихой»

В основе проекта Лены Лисицы серия «Окна» — это детские портреты с кладбищенских памятников. Алексей Старков представит серию «Женщины 22-го года». Художники размышляют о беззащитности жизни, утрате и человеческой памяти.

Проект можно посетить вместе с авторами. Подробности здесь.







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Фото: архив организаторов