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Искусство

«Хрупкое» в «Тихой»

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В нижегородской студии «Тихая» откроется выставка резидентки студии Лены Лисицы и гостевого художника Алексея Старкова. С 27 октября по 4 декабря можно посетить экспозицию «Хрупкое».

 

В основе проекта Лены Лисицы серия «Окна» — это детские портреты с кладбищенских памятников. Алексей Старков представит серию «Женщины 22-го года». Художники размышляют о беззащитности жизни, утрате и человеческой памяти.

Проект можно посетить вместе с авторами. Подробности здесь.



 

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Фото: архив организаторов

 

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