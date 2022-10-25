«Хрупкое» в «Тихой»

В нижегородской студии «Тихая» откроется выставка резидентки студии Лены Лисицы и гостевого художника Алексея Старкова. С 27 октября по 4 декабря можно посетить экспозицию «Хрупкое».
В основе проекта Лены Лисицы серия «Окна» — это детские портреты с кладбищенских памятников. Алексей Старков представит серию «Женщины 22-го года». Художники размышляют о беззащитности жизни, утрате и человеческой памяти.
Проект можно посетить вместе с авторами. Подробности здесь.
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Фото: архив организаторов
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