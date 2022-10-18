Выставка о Горьком в Ковалихинском сквере

План выставок на следующий год:

декабрь-январь — «М. Горький и «горьковские елки» (о том, как встречали Новый год в семье писателя)

февраль-май — «Горький и Шаляпин» (к 155-летию Горького и 150-летию Шаляпина)

май-сентябрь — «Путешествие в детство»

Напомним, Ковалихинский сквер находится по соседству с «горьковскими местами»: местом рождения и последней нижегородской квартирой.





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Фото: архив пресс-служб