Выставка о Горьком в Ковалихинском сквере

Этим летом в сквере открыли выставку «Впечатления. Классики эпохи Серебряного века». Команда проекта решила продлить экспозицию на 2023 год.
План выставок на следующий год:
- декабрь-январь — «М. Горький и «горьковские елки» (о том, как встречали Новый год в семье писателя)
- февраль-май — «Горький и Шаляпин» (к 155-летию Горького и 150-летию Шаляпина)
- май-сентябрь — «Путешествие в детство»
Напомним, Ковалихинский сквер находится по соседству с «горьковскими местами»: местом рождения и последней нижегородской квартирой.
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Фото: архив пресс-служб
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