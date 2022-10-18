18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Выставка о Горьком в Ковалихинском сквере

Поделиться:

Этим летом в сквере открыли выставку «Впечатления. Классики эпохи Серебряного века». Команда проекта решила продлить экспозицию на 2023 год.

 

 

План выставок на следующий год:

  • декабрь-январь — «М. Горький и «горьковские елки» (о том, как встречали Новый год в семье писателя)
  • февраль-май — «Горький и Шаляпин» (к 155-летию Горького и 150-летию Шаляпина)
  • май-сентябрь — «Путешествие в детство»

Напомним, Ковалихинский сквер находится по соседству с «горьковскими местами»: местом рождения и последней нижегородской квартирой. 

 


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: