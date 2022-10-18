Цикл лекций о Мунке, Магритте и Миро в Арсенале

В Арсенале стартует цикл лекций от ведущего специалиста культурно-просветительского отдела Риммы Газе. Участникам расскажут о современном искусстве первой половины XX века сквозь призму жизни главных действующих лиц — Эдварда Мунка, Эгона Шиле, Курта Швиттерса, Ханса Арпа, Жоана Миро и Рене Магритта.
Расписание:
- 20 октября — «Эдвард Мунк. Автопортрет в аду»
- 3 ноября — «Эгон Шиле. Прекрасно или безобразно?» (возрастное ограничение для этой лекции 18+)
- 17 ноября — «Курт Швиттерс. Искусство из всего»
- 1 декабря — «Ханс Арп. Закон случайностей»
- 15 декабря — «Жоан Миро. Волшебное МИРОустройство»
- 29 декабря — «Рене Магритт. Загадки незнакомца»
Вход платный. Старт 20 октября.
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Фото: архив пресс-служб
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