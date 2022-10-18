Цикл лекций о Мунке, Магритте и Миро в Арсенале

В Арсенале стартует цикл лекций от ведущего специалиста культурно-просветительского отдела Риммы Газе. Участникам расскажут о современном искусстве первой половины XX века сквозь призму жизни главных действующих лиц — Эдварда Мунка, Эгона Шиле, Курта Швиттерса, Ханса Арпа, Жоана Миро и Рене Магритта.