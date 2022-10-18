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Искусство

Мастер-классы по лозоплетению и работе на гончарном круге в «Микуле»

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Мастер-классы по лозоплетению, лепке из глины и работе на гончарном круге открылись в центре «Микула». Их можно посетить бесплатно по Пушкинской карте.

 

С 18 октября по 3 ноября пройдет серия мастер-классов по лозоплетению. В музее «Микула» под руководством художника участники создадут несколько изделий.

Курс проходит для взрослых и подростков по вторникам и четвергам. Подробности здесь.

Также по Пушкинской карте доступен курс лепки из глины и работе на гончарном круге. Курс подходит для взрослых и подростков. Подробности здесь.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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