Программа событий «Переходного состояния»

Пустующий закрытый дом стал местом размышления о судьбе исторической архитектуры, о памяти и пустоте. Зритель сможет посетить оживленное пространство второго этажа, с естественным освещением и исследовать нижний, темный этаж, полный призраков прошлого.

Программа:

Пятница, 14 октября — экскурсия с художниками Даней Пироговым и Катей Рыбловой. Даня покажет свою инсталляцию и предложит разгадать ее смысл. Катя предложит зрителям сыграть в цветовую игру с пространственными ассоциациями.

Суббота, 15 октября — экскурсия с художницей Верой Ширдиной и соорганизатором выставки.

Воскресенье, 16 октября — экскурсия с тенью. Ваца и ее маска расскажут о доме от первого лица и покажут его нечеловеческими глазами.

Регистрация здесь.

Фоторепортаж с места событий здесь.







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