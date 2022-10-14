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Искусство

Программа событий «Переходного состояния»

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«Заповедные кварталы» открыли новую выставку. 12 нижегородских художников разместили свои работы в пространстве исторического дома. Теперь по четвергам и пятницам можно пробежаться по локациям в сопровождении кураторов.

 

Пустующий закрытый дом стал местом размышления о судьбе исторической архитектуры, о памяти и пустоте. Зритель сможет посетить оживленное пространство второго этажа, с естественным освещением и исследовать нижний, темный этаж, полный призраков прошлого.

Программа:

  • Пятница, 14 октября — экскурсия с художниками Даней Пироговым и Катей Рыбловой. Даня покажет свою инсталляцию и предложит разгадать ее смысл. Катя предложит зрителям сыграть в цветовую игру с пространственными ассоциациями.
  • Суббота, 15 октября — экскурсия с художницей Верой Ширдиной и соорганизатором выставки.
  • Воскресенье, 16 октября — экскурсия с тенью. Ваца и ее маска расскажут о доме от первого лица и покажут его нечеловеческими глазами.

Регистрация здесь.

Фоторепортаж с места событий здесь.



 

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