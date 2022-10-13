Телеведущий и искусствовед Александр Васильев приехал в Нижний

По мнению историка моды, многообразие народного прикладного, сценического и изобразительного искусства помогают понять оригинальную философию своего региона.

«Нужно, чтобы все то, что было создано за сотни лет народного творчества, стало доступным не только для наших современников, но и наших потомков. Важно– воспитать в детях и подростках интерес к декоративно-прикладному искусству, к творчеству, к умению, к ремесленному творчеству. Это великолепная задача и с точки зрения создания новых рабочих мест, и с точки зрения процветания искусства», – добавил он.

Форум креативных территорий – это дискуссионная площадка для экспертов из креативной, туристической индустрий, сферы развития городской среды.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов