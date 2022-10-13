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Искусство

Открытие интерактивной инсталляции «История игрушки»

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Выставка «История игрушки» открылась на Нижегородской ярмарке. Можно увидеть семеновские матрешки, дымковские и новинские игрушки, поучаствовать в дворовых играх и попасть в компьютерный клуб. Отдельная зона посвящена Смешарикам, которые специально приехали в Нижний из Ромашковой долины.

 

На экспозиции собраны деревянные и современные игрушки — от традиционных обрядовых до цифровых.

Вход свободный, но нужна регистрация.



 

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Фото: Нижний 800

 

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