Открытие интерактивной инсталляции «История игрушки»

Выставка «История игрушки» открылась на Нижегородской ярмарке. Можно увидеть семеновские матрешки, дымковские и новинские игрушки, поучаствовать в дворовых играх и попасть в компьютерный клуб. Отдельная зона посвящена Смешарикам, которые специально приехали в Нижний из Ромашковой долины.