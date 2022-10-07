«Опыт тихого театра» в Арсенале

В Арсенале откроется выставка-инсталляция «Пиано. Опыт тихого театра». Ее подготовили театр для глухих детей «Пиано» и ТЮЗ.
Кураторы выставки приглашают зрителей прочувствовать опыт тихого театра. В нем звук выведен за сцену, а главный язык общения – жест.
Композиция разделена на две части. В первой — главным героем становится пианино. Инструмент буквально протягивает свои струны наружу и приглашает к взаимодействию через движение.
Во втором — зрители увидят фотографии юных актеров театра «Пиано», оценят выразительность их движений, жестов.
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