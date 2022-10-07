«Опыт тихого театра» в Арсенале

Кураторы выставки приглашают зрителей прочувствовать опыт тихого театра. В нем звук выведен за сцену, а главный язык общения – жест.

Композиция разделена на две части. В первой — главным героем становится пианино. Инструмент буквально протягивает свои струны наружу и приглашает к взаимодействию через движение.

Во втором — зрители увидят фотографии юных актеров театра «Пиано», оценят выразительность их движений, жестов.

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