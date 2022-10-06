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Искусство

Открытие двух выставок в НГХМ

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В Нижегородском художественном музее откроются две новые экспозиции. Рассказываем подробнее о выставках и запуске.

 

В Доме Сироткина на Верхневолжской набережной откроется выставка «На одном дыхании». Ее представят к 70-летию нижегородского художника Александра Терентьева. В ней объединят 35 акварельных листов в жанре пейзажа и натюрморта.

Открытие 7 октября.

В НГХМ на площади Минина и Пожарского покажут работы художников с ментальными особенностями: направление ар брют.

Выставка «Границы неПОНИМАНИЯ — 2» объединит художников, чьи произведения наполнены экспрессией, эмоциями, переживаниями и фобиями, поисками себя.

Увидеть эту экспозицию можно будет с 8 октября.


 

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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»

 

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