Открытие двух выставок в НГХМ

В Нижегородском художественном музее откроются две новые экспозиции. Рассказываем подробнее о выставках и запуске.
В Доме Сироткина на Верхневолжской набережной откроется выставка «На одном дыхании». Ее представят к 70-летию нижегородского художника Александра Терентьева. В ней объединят 35 акварельных листов в жанре пейзажа и натюрморта.
Открытие 7 октября.
В НГХМ на площади Минина и Пожарского покажут работы художников с ментальными особенностями: направление ар брют.
Выставка «Границы неПОНИМАНИЯ — 2» объединит художников, чьи произведения наполнены экспрессией, эмоциями, переживаниями и фобиями, поисками себя.
Увидеть эту экспозицию можно будет с 8 октября.
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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»
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