Лекторий от Анны Корндорф

8 октября пройдет лекция искусствоведа Анны Корндорф о графической коллекции Инны Баженовой. Это 114 произведений с выставки «От Веронезе до Пикассо». Встреча поможет понять сюжеты работ Пармиджанино и Тьеполо, Фрагонара и Ватто, Милле, Родена и Модильяни.
На лекции расскажут об истории коллекции, о том, какую роль играет рисунок в творчестве разных европейских художников, как меняется его статус на протяжении столетий и куда ведут следы великих графических собраний прошлого.
Подробности по ссылке.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Нижний 800
Комментарии (0)