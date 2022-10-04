Лекторий от Анны Корндорф

На лекции расскажут об истории коллекции, о том, какую роль играет рисунок в творчестве разных европейских художников, как меняется его статус на протяжении столетий и куда ведут следы великих графических собраний прошлого.

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Фото: Нижний 800



