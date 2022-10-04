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Искусство

Лекторий от Анны Корндорф

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8 октября пройдет лекция искусствоведа Анны Корндорф о графической коллекции Инны Баженовой. Это 114 произведений с выставки «От Веронезе до Пикассо». Встреча поможет понять сюжеты работ Пармиджанино и Тьеполо, Фрагонара и Ватто, Милле, Родена и Модильяни.

 

На лекции расскажут об истории коллекции, о том, какую роль играет рисунок в творчестве разных европейских художников, как меняется его статус на протяжении столетий и куда ведут следы великих графических собраний прошлого.

Подробности по ссылке.



 

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Фото: Нижний 800


 

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