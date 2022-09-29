18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

«Городской пленэр» в НГХМ

Поделиться:

В пятый раз в в столице Приволжья прошел проект городских пленэров. Все лето художники и любители собирались в самых живописных местах и рисовали Нижний в самых разных техниках. НГХМ открывает выставку — всего 74 лучшие работы. Среди них: парадные виды города и уютные дворики, нижегородские храмы и речные просторы.

 

Выставка «Городской пленэр в самом красивом городе России» откроется 30 сентября. Сейчас в Доме Сироткина уже идет монтаж экспозиции.

Впервые у всех участников пленэра появилась уникальная возможность представить свои произведения в главном Художественном музее города.

Выставка будет открыта до 2 октября.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото:

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: