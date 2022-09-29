«Городской пленэр» в НГХМ

В пятый раз в в столице Приволжья прошел проект городских пленэров. Все лето художники и любители собирались в самых живописных местах и рисовали Нижний в самых разных техниках. НГХМ открывает выставку — всего 74 лучшие работы. Среди них: парадные виды города и уютные дворики, нижегородские храмы и речные просторы.
Выставка «Городской пленэр в самом красивом городе России» откроется 30 сентября. Сейчас в Доме Сироткина уже идет монтаж экспозиции.
Впервые у всех участников пленэра появилась уникальная возможность представить свои произведения в главном Художественном музее города.
Выставка будет открыта до 2 октября.
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