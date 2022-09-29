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Искусство

Молодежный клуб Арсенала запускает бесплатные выставки

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Нижегородцы от 14–20 лет могут бесплатно поучаствовать в серии событий от Арсенала. Знакомство с искусством будет каждый раз проходить по-новому.

 

Программа на ближайшие дни:

Выставка «Формы и методы»

  • 30 сентября — Римма Газе «Разговоры об искусстве» (бесплатно)
  • 7 октября — Ирина Аганина. Мастер-класс (по Пушкинской карте)
  • 14 октября — Алексей Старков. Ридинг-группа (бесплатно)

Выставка «Между землей и небом»

  • 21 октября — «Разговоры об искусстве» (бесплатно)
  • 28 октября — Анастасия Лаврентьева. Говорим об искусстве по-английски (по Пушкинской карте)

Начало всех событий в 17:00, а место проведения — детский центр (правое крыло, 2 этаж, вход через выставочные залы).

За исключением событий с отметкой «по Пушкинской карте», вход на события Молодежного клуба свободный (необходимо взять бесплатный билет на кассе).



 

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Фото: архив организаторов

 

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