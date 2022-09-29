Молодежный клуб Арсенала запускает бесплатные выставки

Нижегородцы от 14–20 лет могут бесплатно поучаствовать в серии событий от Арсенала. Знакомство с искусством будет каждый раз проходить по-новому.
Программа на ближайшие дни:
Выставка «Формы и методы»
- 30 сентября — Римма Газе «Разговоры об искусстве» (бесплатно)
- 7 октября — Ирина Аганина. Мастер-класс (по Пушкинской карте)
- 14 октября — Алексей Старков. Ридинг-группа (бесплатно)
Выставка «Между землей и небом»
- 21 октября — «Разговоры об искусстве» (бесплатно)
- 28 октября — Анастасия Лаврентьева. Говорим об искусстве по-английски (по Пушкинской карте)
Начало всех событий в 17:00, а место проведения — детский центр (правое крыло, 2 этаж, вход через выставочные залы).
За исключением событий с отметкой «по Пушкинской карте», вход на события Молодежного клуба свободный (необходимо взять бесплатный билет на кассе).
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Фото: архив организаторов
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