Фестиваль современной хореографии открывает сезон

Юбилейный десятый сезон фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva открыт. Спектакли покажут в Москве и Санкт-Петербурге, а мастер-классы, лекции и показы фильмов пройдут в десяти городах России. Среди которых и Нижний Новгород.
Программа Context.Film пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Нижнем Новгороде и других городах России. В рамках кинопоказа, гости увидят документальный фильм об истории фестиваля и блок короткометражного кино, посвященного кинотанцу.
Подробности можно узнать на сайте.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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