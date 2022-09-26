Фестиваль современной хореографии открывает сезон

Программа Context.Film пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Нижнем Новгороде и других городах России. В рамках кинопоказа, гости увидят документальный фильм об истории фестиваля и блок короткометражного кино, посвященного кинотанцу.

Подробности можно узнать на сайте.







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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»