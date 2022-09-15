Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» откроется в Арсенале

Фестиваль текстов об искусстве имени Джорджо Вазари – «Вазари-фест» – пройдет в Нижнем Новгороде в девятый раз. Темой этого года стала музыка, поэтому главный герой этого фестиваля — земляк Вазари — Гвидо из Ареццо, тысячу лет назад придумавший нотный стан.

Гостей ждут дискуссии, лекции, презентации книг и книжная ярмарка, программы для детей и взрослых и концерты.

Полная программа фестиваля здесь.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб