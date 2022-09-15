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Искусство

Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» откроется в Арсенале

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С 23 по 25 сентября нижегородский Арсенал традиционно проведет единственный в России фестиваль текстов об искусстве «Вазари». В год 801-летия главной темой проекта станет — музыка. Все лекции и дискуссии будут транслироваться на сайте мероприятия.

 

Фестиваль текстов об искусстве имени Джорджо Вазари – «Вазари-фест» – пройдет в Нижнем Новгороде в девятый раз. Темой этого года стала музыка, поэтому главный герой этого фестиваля — земляк Вазари — Гвидо из Ареццо, тысячу лет назад придумавший нотный стан.

Гостей ждут дискуссии, лекции, презентации книг и книжная ярмарка, программы для детей и взрослых и концерты.

Полная программа фестиваля здесь.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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