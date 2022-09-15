Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» откроется в Арсенале

С 23 по 25 сентября нижегородский Арсенал традиционно проведет единственный в России фестиваль текстов об искусстве «Вазари». В год 801-летия главной темой проекта станет — музыка. Все лекции и дискуссии будут транслироваться на сайте мероприятия.
Фестиваль текстов об искусстве имени Джорджо Вазари – «Вазари-фест» – пройдет в Нижнем Новгороде в девятый раз. Темой этого года стала музыка, поэтому главный герой этого фестиваля — земляк Вазари — Гвидо из Ареццо, тысячу лет назад придумавший нотный стан.
Гостей ждут дискуссии, лекции, презентации книг и книжная ярмарка, программы для детей и взрослых и концерты.
Полная программа фестиваля здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)