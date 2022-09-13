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Искусство

В НГХМ откроется лекция о графике в искусстве

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15 сентября в пространстве НГХМ Русское искусство пройдет лекция «Единичное/тиражное. Краткий обзор истории графики и ее видов». Событие станет частью фестиваля графики, который сейчас проходит в Арсенале и НГХМ.

 

Напомним, графика в искусстве совмещает эксперимент и традицию, обширный набор печатных техник и индивидуальный почерк автора.

На встрече, которую проведет художник и куратор Евгений Стрелков, речь пойдет об истории и развитии графики, ее классических техниках — рисунок, гравюра, эстамп, офорт, а также о современных форматах — мейл-арт, книга художника и графическая инсталляция.

Для участия необходимо зарегистрироваться.



 

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