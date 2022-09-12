ЦЕХ * претендует на премию «Сделано в России»

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ * представлено в номинации «Креативные пространства» премии «Сделано в России» от журнала «Сноб». Проект создала команда студии dreamlaser. За два года в пространстве представили свои работы художники — SILA SVETA, Radugadesign и студия Kuflex, Nohlab из Турции и многие другие.
Нижний 800
Нижегородское мультимедиа-арт-пространство открылось в 2020 году в одном из бывших печатных цехов Нижполиграфа.
Кроме ЦЕХа * в проекте представлены:
- «Креативные пространства» — Пакгаузы на Стрелке и арт-резиденция в Выксе;
- «Городская среда» — программа «Среда 800» и частная библиотека «Партнерский материал»
- «Большой бизнес» — ОМК с грантовой программой в Выксе «Начни свое дело»
В сентябре 2022 года лучшие российские проекты выберет редакция, участники клуба и читатели журнала «Сноб».
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