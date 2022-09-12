ЦЕХ * претендует на премию «Сделано в России»

Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ * представлено в номинации «Креативные пространства» премии «Сделано в России» от журнала «Сноб». Проект создала команда студии dreamlaser. За два года в пространстве представили свои работы художники — SILA SVETA, Radugadesign и студия Kuflex, Nohlab из Турции и многие другие.