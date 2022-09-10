В Арсенале расскажут о влиянии искусства Древнего Египта на современность

13 сентября в 18:30 откроется творческая встреча о влиянии искусства Древнего Египта на современность, значении свободы для творческого процесса, трансформации пластического языка.

Ведущая встречи — культуролог, руководитель отдела выставочных проектов Арсенала Дарья Ткачева.

Вход бесплатный, но необходима регистрация.

Место проведения: Кремль, корпус 6.

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