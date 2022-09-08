Специальная программа «Меццо-тинто» в Пакгаузах

Кураторские экскурсии — на них расскажут об особенностях редкой техники гравюры и о том, почему меццо-тинто продолжает притягивать художников.

Регистрация на 9 сентября (18:00) здесь, а на 10 сентября (16:00) — вот тут.

Количество мест ограничено.

Также можно побывать в подобии «мобильной» мастерской художника-графика из Екатеринбурга Марины Корнеевой. Зрители увидят ключевые этапы процесса создания гравюры в технике меццо-тинто и узнают от куратора об особенностях «черной манеры».

10 сентября — регистрация

11 сентября — регистрация

Регистрация обязательна, а количество мест ограничено.

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Фото: Нижний 800