Нижегородские бренды в FASHION HUB SHOWROOM

С 1 по 23 сентября в Москве проходит четвертый сезон федерального проекта FASHION HUB SHOWROOM. Площадка собрала лучшие российские и международные монобрендовые и мультибрендовые шоурумы в одном пространстве. Среди брендов-участников замечены семь нижегородских.
FASHION HUB SHOWROOM — это площадка в формате B2B, представляющая российские и международные бренды в одном пространстве.
В шоуруме примут участие бренды, прошедшие тщательный отбор экспертным советом Международной Ассоциации Байеров. Среди них семь нижегородских: JS Sense, KSI KSI, Le Nes, TIU, Родина, Bantini mini, Воздух.
Главная цель проекта — продвижение перспективных брендов и производителей.
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Фото: Нижний 800
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