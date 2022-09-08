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Искусство

Нижегородские бренды в FASHION HUB SHOWROOM

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С 1 по 23 сентября в Москве проходит четвертый сезон федерального проекта FASHION HUB SHOWROOM. Площадка собрала лучшие российские и международные монобрендовые и мультибрендовые шоурумы в одном пространстве. Среди брендов-участников замечены семь нижегородских.

 

FASHION HUB SHOWROOM — это площадка в формате B2B, представляющая российские и международные бренды в одном пространстве.

В шоуруме примут участие бренды, прошедшие тщательный отбор экспертным советом Международной Ассоциации Байеров. Среди них семь нижегородских: JS Sense, KSI KSI, Le Nes, TIU, Родина, Bantini mini, Воздух.

Главная цель проекта — продвижение перспективных брендов и производителей.

 

 

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Фото: Нижний 800

 

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