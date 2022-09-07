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Искусство

Открытие новой инсталляции в ЦЕХе *

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В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * откроется новая тотальная мультимедийная инсталляция. Международная студия dreamlaser представит A.R.R.C 2.0. Ее впервые показали в Севкабель Порту в Петербурге: более 40 тысяч жителей и гостей северной столицы пришли на это посмотреть.

 

A.R.R.C 2.0 — это обновленная версия инсталляции a.r.c.c, созданной студией dreamlaser в сотрудничестве с куратором Ксюшей Чеховской и музыкантом Anny Ly.

Инсталляция разделена на четыре независимые зоны, которые помогут порефлексировать, проанализировать свои мысли, чувства и впечатления.

Команда пространства советует хаотично перемещаться по зонам, проживать свой опыт и чувствовать свое состояние.

Старт показов: 24 сентября. Билеты здесь.



 

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Фото: сообщество ЦЕХа * «ВКонтакте»

 

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