Открытие новой инсталляции в ЦЕХе *

A.R.R.C 2.0 — это обновленная версия инсталляции a.r.c.c, созданной студией dreamlaser в сотрудничестве с куратором Ксюшей Чеховской и музыкантом Anny Ly.

Инсталляция разделена на четыре независимые зоны, которые помогут порефлексировать, проанализировать свои мысли, чувства и впечатления.

Команда пространства советует хаотично перемещаться по зонам, проживать свой опыт и чувствовать свое состояние.

Старт показов: 24 сентября. Билеты здесь.







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Фото: сообщество ЦЕХа * «ВКонтакте»