«Лежит груша — нельзя скушать» в НГХМ

Выставлено более 100 работ студентов и выпускников училища: куклы, маски, оружие прошлых времен, а также эскизы костюмов к спектаклям, которые можно посетить в театре кукол, в театре «Комедия».

Выставка проходит в НГХМ|Искусство XX века по адресу: площадь Минина и Пожарского, 2/2 до 2 октября.









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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»