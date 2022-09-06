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Искусство

«Лежит груша — нельзя скушать» в НГХМ

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В НГХМ открылась новая экспозиция, посвященная 50-летию отделения «Театрально-декорационного искусства» Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева. Можно поближе рассмотреть театральные костюмы, маски и шляпки, бутафорскую еду и другие аксессуары, важные для постановок.

 

Выставлено более 100 работ студентов и выпускников училища: куклы, маски, оружие прошлых времен, а также эскизы костюмов к спектаклям, которые можно посетить в театре кукол, в театре «Комедия».

Выставка проходит в НГХМ|Искусство XX века по адресу: площадь Минина и Пожарского, 2/2 до 2 октября.




 

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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»

 

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