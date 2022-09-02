18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Фестиваль мерча в «Высоте»

Поделиться:

В молодежном центре «Высота» пройдет фестиваль мерча — экспозиция практик от брендов и производителей от комьюнити Пипл Френдли. Фестиваль направлен на вдохновение, знакомство с новым потенциальными партнерами, клиентами.

 

Программа лектория:

12:00 - 13:00

  • Евгений Земляникин (дизайнер ЁTIME) — Тема: кейс эволюции мерча ЦТС (Центр Творчества Студентов)

13:00 - 14:00

  • Антон Булеков (руководитель брендингового агентства Анбиливбл) — Тема: Опыт разработки торговой марки одежды. Знаковые мерч-кейсы агентства

14:00 - 15:00

  • Королев Сергей (Основатель творческо-производственного объединения «ЦЕХ»)

15:00 - 16:00

  • Таня Эгиз (директор креативного агентства ЁTIME) — Тема: Мерч и сувенирка. Вдохновение и решение задач

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться

Адрес: улица Совнаркомовская, 4.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: