Фестиваль мерча в «Высоте»

В молодежном центре «Высота» пройдет фестиваль мерча — экспозиция практик от брендов и производителей от комьюнити Пипл Френдли. Фестиваль направлен на вдохновение, знакомство с новым потенциальными партнерами, клиентами.
Программа лектория:
12:00 - 13:00
- Евгений Земляникин (дизайнер ЁTIME) — Тема: кейс эволюции мерча ЦТС (Центр Творчества Студентов)
13:00 - 14:00
- Антон Булеков (руководитель брендингового агентства Анбиливбл) — Тема: Опыт разработки торговой марки одежды. Знаковые мерч-кейсы агентства
14:00 - 15:00
- Королев Сергей (Основатель творческо-производственного объединения «ЦЕХ»)
15:00 - 16:00
- Таня Эгиз (директор креативного агентства ЁTIME) — Тема: Мерч и сувенирка. Вдохновение и решение задач
Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Адрес: улица Совнаркомовская, 4.
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