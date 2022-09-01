Агутин, СБПЧ, плоггинг и спектакли-променады: как прошел Выкса-фест 2022

На два уикенда город Выкса превратился в город-фестиваль под открытым небом, где туристы наматывают километры, пытаясь обойти открытые локации, побывать на всех масштабных шоу и камерных событиях. Смелый музыкальный перформанс группы Shortparis, экспедиция по первому индустриальному стрит-арт парку и грохочущим цехам металлургического завода, 28-километровый велозаезд, большой маркет «Привоз» — и все это «Выкса фестиваль 2022». Он был разнообразен на события и эмоции. Рассказываем и показываем, как это было.
С 8 по 10 июля и с 26 по 28 августа Выкса была наполнена людьми, живой музыкой, шумными вечеринками под открытым небом. Уже традиционно жители Выксы становятся соавторами всех фестивальных историй. Вместе с современными художниками, артистами и музыкантами они открывали город гостям.
«В этом году программа была очень разнообразна: художники воплотили проекты, вдохновленные Выксой, гости города получили яркие впечатления, а выксунцы открыли для себя новые творческие возможности и новые грани современного искусства», – отметила Ирина Седых, основатель «Выкса-фестиваля».
Главными событиями фестивальных уикендов стали большие концерты: смелый музыкальный перформанс группы Shortparis, Женя Борзых вместе с группой СБПЧ и ансамблем академической музыки N’Caged и Леонид Агутин.
Кроме того, впервые в истории Выксы прошли два больших спортивных события, каждое из которых было наделено перфоративным смыслом. В июле выксунцы и гости фестиваля участвовали в «Большом забеге» – плоггинге.
Через трогательные и неожиданные истории местных жителей участники фестиваля на протяжении двух уикендов познавали Выксу на спектаклях-променадах Андрея Маника. Перформансы собирали гостей и водили их по городским улицам, отправляя в места силы и предлагая разгадать культурный код.
Гости могли смотреть на город-фестиваль с воды, узнать его историю и послушать саундтрек Верхневыксунского пруда, сходив в открытое «выксунское море» с капитаном-легендой.
В августе случился «Большой прокат». Каждый желающий мог проехать на велосипеде по трассе из города до набережной Оки. Для участия в заезде нужно было украсить себя и транспорт — гирляндами, тканью или другими материалами.
Также, для юных гостей города работало большое пространство детской свободы и творчества «Дом с открытыми окнами». Художники, дизайнеры, архитекторы, актеры и музыканты проводили необычные мастер-классы.
Набережная Верхневыксунского пруда оба уикенда была еще одним местом притяжения горожан и гостей Выксы. Гости под присмотром опытных инструкторов занимались стретчингом, бодифитом и пор-де-бра, плавали на сапах и катамаранах.
По традиции, фестиваль не останавливается и в следующем году вновь ждет гостей.
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Фото: Предоставлены пресс-службой Выкса фестиваля»
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