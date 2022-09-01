Агутин, СБПЧ, плоггинг и спектакли-променады: как прошел Выкса-фест 2022

С 8 по 10 июля и с 26 по 28 августа Выкса была наполнена людьми, живой музыкой, шумными вечеринками под открытым небом. Уже традиционно жители Выксы становятся соавторами всех фестивальных историй. Вместе с современными художниками, артистами и музыкантами они открывали город гостям.

11-й фестиваль провел 32 события, собрал более 20 тысяч человек, а более тысячи гостей побывали в Выксе впервые.

«В этом году программа была очень разнообразна: художники воплотили проекты, вдохновленные Выксой, гости города получили яркие впечатления, а выксунцы открыли для себя новые творческие возможности и новые грани современного искусства», – отметила Ирина Седых, основатель «Выкса-фестиваля».

Главными событиями фестивальных уикендов стали большие концерты: смелый музыкальный перформанс группы Shortparis, Женя Борзых вместе с группой СБПЧ и ансамблем академической музыки N’Caged и Леонид Агутин.

Кроме того, впервые в истории Выксы прошли два больших спортивных события, каждое из которых было наделено перфоративным смыслом. В июле выксунцы и гости фестиваля участвовали в «Большом забеге» – плоггинге.