Классика советского фоторепортажа в Русском музее фотографии

Работы расскажут об одном из эпизодов в истории этого места.

Напомним, в конце 1921 года ярмарочные здания были частично разрушены, позже о ярмарке вспомнили и решили ее восстановить. Реконструировали сохранившиеся здания, а также отремонтировали корпуса лавок — в августе 1922-го пространство торжественно открылось.

Фотограф Аркадий Шайхет в 1924 году был направлен на 3-ю советскую Нижегородскую ярмарку, материалы его съемки публиковались в журналах «Московский пролетарий» и «Прожектор».

Выставка будет работать до 27 ноября.

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