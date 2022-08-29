Классика советского фоторепортажа в Русском музее фотографии

Выставка Аркадия Шайхета откроется в Русском музее фотографии 1 сентября. В экспозиции представят фотографии Нижегородской ярмарки 1924 года.
Работы расскажут об одном из эпизодов в истории этого места.
Напомним, в конце 1921 года ярмарочные здания были частично разрушены, позже о ярмарке вспомнили и решили ее восстановить. Реконструировали сохранившиеся здания, а также отремонтировали корпуса лавок — в августе 1922-го пространство торжественно открылось.
Фотограф Аркадий Шайхет в 1924 году был направлен на 3-ю советскую Нижегородскую ярмарку, материалы его съемки публиковались в журналах «Московский пролетарий» и «Прожектор».
Выставка будет работать до 27 ноября.
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