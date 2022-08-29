В НГХМ открылся «Осенний вернисаж»

В НГХМ на площади Минина и Пожарского, 2/2 открылась экспозиция «Осенний вернисаж — 2022». Ее традиционно проводит Нижегородская организация Союза художников.
В экспозицию вошли больше 350 работ: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
Традиционно зрителей ждет много нижегородских пейзажей Нижнего. Художники ищут новые ракурсы для передачи атмосферы и деталей обновленного города.
Отдельный зал посвящен произведениям заслуженного художника РФ Кима Шихова, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.
Выставка будет работать до 26 сентября.
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Фото: архив пресс-служб
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