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Искусство

В НГХМ открылся «Осенний вернисаж»

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В НГХМ на площади Минина и Пожарского, 2/2 открылась экспозиция «Осенний вернисаж — 2022». Ее традиционно проводит Нижегородская организация Союза художников.

 

В экспозицию вошли больше 350 работ: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.

Традиционно зрителей ждет много нижегородских пейзажей Нижнего. Художники ищут новые ракурсы для передачи атмосферы и деталей обновленного города.

Отдельный зал посвящен произведениям заслуженного художника РФ Кима Шихова, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

Выставка будет работать до 26 сентября.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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