«Создано» в Доме Архитектора: экспозиция, лекторий и экскурсии

Выставка займет второй этаж Дома, который после обновления стал новой выставочной и событийной площадкой.

В период работы выставки команда проекта проведет лекции о развитии нижегородских художественных промыслов, современном предметном дизайне и дизайне интерьера. 3 сентября (целый день) будут проходить экскурсии по выставке и Дому Архитектора, выступления экспертов в сфере НХП и предметного дизайна.

Время работы выставки: ежедневно со 2 по 15 сентября с 11:00 до 20:00.

Адрес: Верхневолжская набережная, 2.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество Дома Архитектора «ВКонтакте»