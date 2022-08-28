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Искусство

«Создано» в Доме Архитектора: экспозиция, лекторий и экскурсии

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Выставка предметного дизайна «Создано» об эволюции нижегородских промыслов откроется в Доме Архитектора 2 сентября. В экспозиции покажут современную интерпретацию нижегородских художественных промыслов и предметы интерьера, созданные нижегородскими брендами и дизайнерами. Всего более 30 предметов.

 

Выставка займет второй этаж Дома, который после обновления стал новой выставочной и событийной площадкой.

В период работы выставки команда проекта проведет лекции о развитии нижегородских художественных промыслов, современном предметном дизайне и дизайне интерьера. 3 сентября (целый день) будут проходить экскурсии по выставке и Дому Архитектора, выступления экспертов в сфере НХП и предметного дизайна.

Время работы выставки: ежедневно со 2 по 15 сентября с 11:00 до 20:00.

Адрес: Верхневолжская набережная, 2.



 

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Фото: сообщество Дома Архитектора «ВКонтакте»

 

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