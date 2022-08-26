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Искусство

«Создано» и «Найдено+»: выставки в Доме Архитектора

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Со 2 по 15 сентября в Доме Архитектора пройдет две выставки «Создано» и «Найдено+».

 

Проект художницы Кати Рыбловой — «Найдено+» расскажет о том, как обычный предмет интерьера, к примеру, стул может поведать свою историю и историю своего владельца, а также стать инструментом исследования городской среды.

Выставка «Создано» расскажет о современных нижегородских предметных дизайнерах и эволюции народных художественных промыслов на примере коллабораций дизайнеров и ремесленников.

Для участия в вернисаже необходима регистрация.




 

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Фото: Наталья Арсланова

 

 

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