Запуск Архшколы в Доме Архитектора

Дом Архитектора запускает авторские курсы по архитектуре, искусству, дизайну и урбанистике от практикующих специалистов для детей от 5 до 17 лет и взрослых. Количество мест в группах ограничено, первые занятия стартуют уже 27 сентября.
Открыт набор на три детских курса:
- «Сила света» для детей возраста 5-7 лет
- «Вертикальный город» для детей 8-10 лет
- «Внутри пространства» для детей и подростков от 11 до 16 лет
Подробную информацию о курсах, стоимости и расписании можно узнать по телефону: 8 (987) 089 40 84.
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Фото: сообщество «ВКонтакте»
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