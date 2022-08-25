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Искусство

Запуск Архшколы в Доме Архитектора

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Дом Архитектора запускает авторские курсы по архитектуре, искусству, дизайну и урбанистике от практикующих специалистов для детей от 5 до 17 лет и взрослых. Количество мест в группах ограничено, первые занятия стартуют уже 27 сентября.

 

Открыт набор на три детских курса:

  • «Сила света» для детей возраста 5-7 лет
  • «Вертикальный город» для детей 8-10 лет
  • «Внутри пространства» для детей и подростков от 11 до 16 лет

Подробную информацию о курсах, стоимости и расписании можно узнать по телефону: 8 (987) 089 40 84.


 

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Фото: сообщество «ВКонтакте»

 

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